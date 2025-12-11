Названы регионы Азербайджана с рекордным количеством осадков

В Азербайджане выпало 149% месячной нормы осадков: циклон из Средиземноморья принес ливни и снег.

Как сообщает 1news.az, заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова предоставила информацию о погодных условиях.

По её словам, в результате воздействия циклона, движущегося из Средиземноморских районов, на территории страны, ливневые дожди, начавшиеся вечером 9 декабря, с перерывами продолжались до утра 11 декабря, при этом 10 декабря в некоторых местах они еще больше усилились.

В горных районах - Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Загатале и Шахдаге - выпал снег. На восточных территориях страны и на Абшеронском полуострове осадки были более интенсивными и сильными по сравнению с другими регионами. Так, общее количество осадков, выпавших на полуострове, составило 44 мм, что составляет 149% от месячной климатической нормы.

«За весь период процесса наибольшее количество осадков было зафиксировано в Гобустане и Билясуваре (по 31 мм), а также в Ширване и Нефтчале (по 28 мм)», - подчеркнула Гюльнара Аббасова.