Рыбаки, оказавшиеся в беспомощном положении на Каспии, спасены - ФОТО - ВИДЕО

В Каспийском море спасены граждане Азербайджана, оказавшиеся в беспомощном положении.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), 10 декабря в 17:30 в отделение берегового контроля Зиря Бакинского отдела берегового контроля Пограничной охраны поступила информация о том, что рыболовецкая лодка с тремя членами экипажа не вернулась и находится в беспомощном состоянии в территориальных водах Азербайджанской Республики в Каспийском море.

Были приняты неотложные меры, и пограничные корабли, находящиеся на охране государственной границы, немедленно направились по установленным координатам.

В результате проведенных поисково-спасательных мероприятий, 11 декабря в 01:20 ночи граждане Азербайджанской Республики, жители Нефтчалинского района, оказавшиеся в беспомощном положении в море, были эвакуированы на пограничный корабль и доставлены на берег в безопасные условия. Спасенными являются: Самедов Джалал Магеррам оглу (1990 г.р.), Бабаев Сянан Эльчин оглу (1997 г.р.) и Фатуллаев Кянан Рафиг оглу (1980 г.р.).

Читайте по теме:

МЧС сделало заявление о пропавших в Астаре рыбаках

Стали известны имена, пропавших в море рыбаков - ОБНОВЛЕНО