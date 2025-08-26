Брат и сестра из Лянкярана поступили в вузы без экзаменов

Брат и сестра из Лянкярана, выпускники местных школ, поступили без экзаменов в два престижных университета страны.

Как передает 1news.az со ссылкой на baku.ws, Малахат Ширинли, уроженка села Тутапешта, обладательница бронзовой медали Республиканской предметной олимпиады, поступила без экзаменов в Бакинскую высшую школу нефти на специальность «Химическая инженерия» (обучение на английском языке).

Её брат Алиакбер Ширинли, двукратный бронзовый призёр Республиканской предметной олимпиады и бронзовый призёр Международной олимпиады по кибербезопасности, поступил без экзаменов в Университет АДА на специальность «Компьютерные науки» (обучение на английском языке).