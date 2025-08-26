В Баку пресечена деятельность наркогруппировки - ВИДЕО

Сотрудники Управления полиции Наримановского района и его отделений №16, 17 и 18 провели операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате мероприятий были задержаны 8 человек, подозреваемых в совершении данного преступления: Эльдар Джафаров, Эльмин Газалыев, Рахим Абдуллаев, Вагиф Рзазаде, его сообщник Фаиг Рзаев, Рамиль Аббасов и его знакомый Руслан Мамедов, а также Рахим Агазаде. У них было обнаружено в общей сложности 44 килограмма 452 грамма наркотических и психотропных веществ, в том числе 1 килограмм героина, около 2 килограммов опиума, 1 килограмм психотропного вещества метамфетамина, 25 таблеток сильнодействующего метадона и другие виды таблеток, передает 1news.az.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные планировали получить наркотики от граждан Ирана, чьи личности устанавливаются следствием, и разместить их по различным адресам в столице для дальнейшей продажи.

По данным фактам в Управлении полиции Наримановского района проводится расследование.

Кроме того, в Наримановском районе в июле-августе текущего года в ходе операций, проведённых сотрудниками полиции, было выявлено 43 факта, связанных с наркотиками. За текущий год из незаконного оборота изъято около 79 килограммов наркотических и психотропных веществ.

Операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по всей стране продолжаются непрерывно.