Азербайджанские журналисты в штаб-квартире НАТО - ФОТО
Представители азербайджанских медиа совершают ознакомительный визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Как отмечается в сообщении представительства Азербайджана при НАТО, визит этого года особенно символичен, поскольку он совпадает со 150-летием азербайджанской Национальной прессы.
В ходе визита участники ознакомятся с деятельностью НАТО и работой организации в области общественной дипломатии.
Следует отметить, что в визите также принимает участие главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова.
We are extremely delighted to welcome the distinguished representatives of Azerbaijani #media agencies within the framework of their study visit at @NATO HQ.
This year’s visit is especially symbolic as it coincides with the 150th anniversary of the National Press of #Azerbaijan.… pic.twitter.com/g7yO8HMv0f — Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) August 27, 2025