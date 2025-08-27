Что показали последние кадры исчезнувшего в Турции российского пловца? - ВИДЕО

Поиски российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время межконтинентального заплыва «Босфор-2025» в Турции, продолжаются.

Как передает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, поисковые группы ведут усиленные работы как на поверхности, так и в глубинах воды. Поиски, начавшиеся три дня назад, активно поддерживают жена Свечникова и волонтёры.

Прокуратура изучает все фотографии, сделанные во время заплыва, а также записи с камер видеонаблюдения отеля, где проживал спортсмен.

Между тем родственница жены Николая Свечникова, Алёна Караман, опровергла слухи о том, что чип спортсмена якобы подавал сигнал. «У меня нет такой информации. Если бы это было так, я бы узнала об этом первой. Пока что это не подтверждается», - отметила она.

Турецкие СМИ также опубликовали последние кадры Николая Свечникова, снятые на пароме, который перевозил пловцов, и в его отеле.

Напомним, российский пловец и опытный мастер спорта Николай Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор-2025». Есть предположения, что он мог выжить.