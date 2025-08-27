Посол Франции в Азербайджане проинформирована о деталях Вашингтонской встречи - ФОТО

27 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Франции Анн Буайон в связи с завершением ее дипломатической миссии в Азербайджанской Республике.

Как сообщили в МИД, основными темами обсуждения на встрече были азербайджано-французские отношения, а также региональные и международные вопросы.

Джейхун Байрамов отметил, что посол Анн Буайон осуществляла деятельность в качестве посла Франции в Азербайджане в исторический и знаменательный для нашей страны период, и пожелал ей успехов в дальнейшей работе.

Была подчеркнута важность сохранения каналов диалога открытыми, несмотря на текущие сложности и вызовы в азербайджано-французских отношениях.

Министр также проинформировал противоположную сторону о шагах, предпринимаемых для продвижения региональной мирной повестки, в том числе результатах и деталях исторической Вашингтонской встречи.

Было доведено до внимания, что Азербайджан всегда был сторонником мира и Вашингтонская встреча это подтвердила.

Отмечено значение парафирования текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также совместного обращения об упразднении являющихся пережитком завершившегося конфликта Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

Посол Анн Буайон выразила благодарность за поддержку и сотрудничество, оказанные ей в период дипломатической миссии в нашей стране.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.