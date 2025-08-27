Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» в шаге от основного этапа

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет ответный матч против венгерского "Ференцвароша" за выход в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Oxu.Az, встреча, которая состоится в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнётся в 20:45.

Отметим, что первый матч, прошедший в Венгрии, завершился победой "Карабаха" со счётом 3:1.

27 августа

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

20:45 "Карабах" - "Ференцварош"