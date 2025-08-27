Президент Азербайджана: Сотрудничество Азербайджана со странами Персидского залива является одним из главных приоритетов внешней политики
Сотрудничество со странами Персидского залива является одним из главных приоритетов нашей внешней политики.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью каналу «Аль-Арабия».
Глава государства отметил, что ADNOC, которая является очень важной энергетической компанией ОАЭ, стала пайщиком одного из крупнейших газовых месторождений на Каспии. В то же время государственная компания SOCAR стала акционером одного из проектов по разработке нефтяных месторождений в ОАЭ.
Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что одна из ведущих компаний Саудовской Аравии была выбрана в качестве партнера по строительству опреснительной установки на берегу Каспийского моря.
