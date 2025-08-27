Президент Ильхам Алиев: Президент Трамп – человек, который совершенно не подпадает под традиционный образ западного лидера

Вместе с армянским коллегой мы номинировали Президента Трампа на Нобелевскую премию мира.

Он действительно этого заслуживает.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью каналу «Аль-Арабия».

«Как я уже говорил в своих комментариях в Вашингтоне, за несколько месяцев он совершил чудо в Африке, в Азии, на Южном Кавказе. И это в его характере. Это его натура. Он хочет мира. Он человек, который совершенно не подпадает под традиционный образ западного лидера», - добавил глава государства.