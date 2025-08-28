 Призывавшему свергнуть Пашиняна епископу грозит до пяти лет заключения | 1news.az | Новости
Армения

Призывавшему свергнуть Пашиняна епископу грозит до пяти лет заключения

First News Media16:15 - Сегодня
Прокуратура просит суд в Ереване признать архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в публичных призывах к захвату власти, заявил в четверг в ходе судебного процесса гособвинитель Ваан Арутюнян.

"Ходатайствуем признать обвиняемого виновным по статье "публичные призывы к захвату власти с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий, и вынести обвинительный вердикт", - заявил он, передают армянские СМИ.

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет лишения свободы.

Напомним, глава Ширакской епархии был арестован в конце июня по обвинению в публичных призывах к свержению власти. Поводом стали несколько интервью владыки, в которых он обвинял действующее руководство в проведении губительного для страны курса и говорил о необходимости переворота.

