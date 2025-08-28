Члены семей пропавших без вести граждан Азербайджана впервые приняты в ООН - ФОТО

28 августа члены Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» провели в Женеве встречу с представителями Секретариата Комитета по насильственным исчезновениям (CED – Committee on Enforced Disappearances) Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR – The Office of the High Commissioner for Human Rights).

Семьи пропавших без вести ждут ответа от ООН и Международного Комитета Красного Креста

На встрече председатель Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» Кёнуль Бехбудова сообщила, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана пропали без вести 3990 граждан Азербайджана, в том числе 6 – во время 44-дневной войны 2020 года. Среди них 71 ребенок, 284 женщины, 316 пожилых людей. Отметив, что общественная организация, председателем которой она является, объединяет в Азербайджане семьи пропавших без вести, К.Бехбудова подчеркнула важность активизации усилий ООН и Международного Комитета Красного Креста по выяснению судеб пропавших без вести азербайджанцев, и, призвав их обратиться к Армении с тем, чтобы эта страна предоставила информацию о пропавших без вести гражданах Азербайджана, сказала: «Более тридцати лет Армения не предоставляла никакой информации по этому поводу. В августе 2023 года мы вновь обратились к Генеральному секретарю ООН, президенту Генеральной Ассамблеи ООН, президенту Совета ООН по правам человека и Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой призвать Армению раскрыть информацию о судьбе пропавших без вести и предоставить азербайджанской стороне сведения о местах массовых захоронений. Ответа мы до сих пор не получили. Согласно требованиям международного гуманитарного права и его основного источника – Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, однозначно признается право семей на получение информации о лицах, пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов. Мы хотим уважительного отношения к нашим правам».

На встрече в Комитете по насильственным исчезновениям К.Бехбудова также заявила, что ей было очень трудно прийти на эту встречу, поскольку накануне скончался ее отец: «Мой отец скончался с болью в сердце, тоскуя и скорбя по своему сыну Аббасу Бехбудову, пропавшему без вести в 1992 году в Зангилане. Я пришла сюда, покинув поминки, чтобы вы помогли нам узнать о судьбе моего брата. Это было самым заветным желанием моего отца. Как и тысячи семей пропавших без вести, мой отец также годами ждал новостей».

Армения не наказывает военных преступников

В ходе встречи мать пропавшего без вести Ильхама Дадашева Эльмира Дадашева, мать пропавшего без вести Шахина Алиева Махуру Шахин, супруга пропавшего без вести Азада Джаббарова Фарида Джаббарова, супруга пропавшего без вести Сахавата Джаныева Рейхан Джаныева, супруга пропавшего без вести Огтая Мамедова Парвана Мамедова и другие члены Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» с сожалением отметили, что в Армении не был привлечен к ответственности ни один человек, совершивший военные преступления против Азербайджана – напротив, в армянском обществе в разное время формировались ложные образы героев.

28 массовых захоронений за 5 лет

Семьи пропавших без вести довели до внимания, что обнаруженные за последние 5 лет, начиная с 2020 года, 28 массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях представляют собой ужасающее зрелище, массовое убийство людей, бесчеловечные методы их захоронения и сокрытие следов являются неуважением ко всем человеческим ценностям и варварством. Напоминалось, что в ряде случаев люди исчезали вместе с членами своих семей и близкими, истреблялись целые семьи и поколения. В Первую Карабахскую войну у 61 семьи пропали без вести от 2 до 7 членов, судьба ни одного из этих лиц неизвестна. Общественное объединение «Семьи пропавших без вести в Карабахе» потребовало от Армении предоставить азербайджанской стороне карты массовых захоронений.

Подорванное доверие

На встрече в Комитете по насильственным исчезновениям семьи пропавших без вести отметили, что их доверие к Международному Комитету Красного Креста в вопросе выяснения судьбы их близких серьезно подорвано.

ООН должна создать институт спецдокладчика по пропавшим без вести лицам

На встрече члены Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» указали на глобальный характер проблемы пропавших без вести лиц и огромную необходимость в создании института специального докладчика ООН по пропавшим без вести лицам.

Представители Секретариата Комитета по насильственным исчезновениям (CED – Committee on Enforced Disappearances) Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR – The Office of the High Commissioner for Human Rights) Габриэла Гузман и Албана Профет Паласко заявили, что в ходе обсуждений на встрече сделали соответствующие заметки.

Следует отметить, что обращения Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» впервые рассматриваются на уровне ООН.

Источник: Азертадж