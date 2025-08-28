Показания обвиняемого в ходе предварительного следствия еще раз подтвердили, что Армения вела против Азербайджана агрессивную войну – СУД

28 августа продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Судебное заседание по уголовному делу обвиняемого Аркадия Гукасяна продолжилось оглашением его показаний, данных в ходе предварительного следствия, а также других относящихся к нему документов.

Обвиняемый Аркадий Гукасян в ходе предварительного следствия заявил, что как «президент» самопровозглашенного режима обладал полномочиями принимать решения по любым «назначениям на должность». Исключение составлял лишь «министр обороны»: его «назначение» или «освобождение от должности» происходило только после согласования с Министерством обороны Армении и президентом Армении.

А.Гукасян в своих показаниях сообщил, что оружие и боеприпасы в регион поставлялись исключительно Министерством обороны Армении. Он отметил, что «министерство обороны» самопровозглашенного режима фактически действовало как составная часть Министерства обороны Армении.

Было отмечено, что оружие, боеприпасы и все остальные виды снабжения доставлялись из Армении в регион по автомобильным дорогам Горус – Лачин – Ханкенди и Варденис – Кяльбаджар – Агдере – Ханкенди.

В своих показаниях на предварительном следствии обвиняемый Араик Арутюнян отметил, что во время Первой Карабахской войны и в последующий период на тогда еще оккупированные территории Азербайджана перебрасывались и размещались там вооруженные силы, прибывшие из Армении. Во время Апрельских боев против Вооруженных сил Азербайджана воевали военные формирования, подчиненные Армении и финансируемые ею. Как и прежде, поддержка оружием, боеприпасами, военной техникой и живой силой обеспечивалась Арменией.

А.Арутюнян заявил, что в 2020 году во время 44-дневной войны он посещал военные казармы и позиции для поднятия боевого духа солдат, однако все военные приказы и распоряжения исходили от Министерства обороны Армении и начальника генерального штаба. По его словам, в тот период начальником генерального штаба был Оник Гаспарян, и именно он отдавал все руководящие указания, приказы и распоряжения в ходе 44-дневной войны.

Он отметил, что «Точка-У», «Смерч», «Скад» и другие ракетные комплексы подобного типа не входили в военный арсенал так называемой «армии обороны» самопровозглашенного режима. Во время 44-дневной войны два ракетных комплекса «Смерч» были доставлены из Армении и размещены в Аскеране. Управлявшие этими ракетными комплексами и личный состав тоже относились к вооруженным силам Армении и были переброшены оттуда.

А.Арутюнян в своих показаниях в ходе предварительного следствия заявил, что приказы о запуске баллистических ракет по густонаселенным пунктам, гражданским объектам, незащищенным участкам в Тертерском и Бардинском районах, городах Гянджа и Мингячевир, Геранбойском, Бейляганском и других районах, даже в направлении Абшеронского полуострова, где расположен город Баку, были отданы из Армении.

Сообщалось, что текст публикации, которой он поделился 4 октября 2020 года: «По моему приказу сегодня армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью обезвредить военные объекты, расположенные в городе Гянджа. На данный момент я поручил остановить обстрел, чтобы избежать невинных жертв среди гражданского населения. В случае, если противник не сделает соответствующих выводов, мы продолжим наносить пропорциональные и мощные удары, дезорганизовывая и ликвидируя армию и тыл противника. До конца будем решительно предпринимать необходимые действия», был подготовлен по предложению начальника генерального штаба Министерства обороны Республики Армения Оника Гаспаряна и передан ему, а он передал этот текст своему пресс-секретарю Ваграму Погосяну, поручил разместить его на своей странице.

Увидев, что больше не имеет влияния на происходящие процессы, он 31 августа 2023 года «подал в отставку» и отказался от «президентства».

Судебное заседание продолжилось оглашением информации и высказываний, опубликованных обвиняемым Араиком Арутюняном в прессе и социальных сетях, были представлены фотокадры.

Затем на судебном заседании были оглашены показания обвиняемого Бако Саакяна, данные им предварительному следствию.

Согласно его показаниям, с 1988 года он был известен как один из активистов «освободительного движения», в 1990 году вступил в «силы самообороны», в 1992–1993 годах занимал должность заместителя начальника «комитета сил самообороны» самопровозглашенного режима, в 1993–1995 годах – «начальника штаба по тылу» так называемой «армии обороны», в 1995–1996 годах – «заместителя командующего армией обороны по внешним связям», в 1996–1997 годах – заместителя командира 10-й горнострелковой дивизии, в 1997–1999 годах – помощника министра внутренних дел и национальной безопасности Республики Армения, в 1999–2001 годах – «министра внутренних дел» самопровозглашенного режима, а в 2001–2007 годах – «директора службы национальной безопасности». С 2007 по 2020 год он был «президентом» самопровозглашенного режима, а также занимал пост «государственного министра».

В своих показаниях он также отметил, что всеми боевыми действиями во время Первой Карабахской войны руководили «председатель «комитета сил самообороны», а позднее «армии обороны» Серж Саргсян, а также Вазген Саргсян и Вазген Манукян, которые были министрами обороны Армении. Общее руководство в то время осуществляли председатель «Государственного комитета обороны» Роберт Кочарян и тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян.

Судебный процесс продолжится 29 августа.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.