Армения

СМИ: Рост государственного долга Армении ускоряется

First News Media12:08 - Сегодня
СМИ: Рост государственного долга Армении ускоряется

В конце июля 2025 года зафиксирована реальность, которая больше не скрывается за кулисами: рост государственного долга Армении ускоряется из-за бездействия или неэффективного управления властей.

Об этом пишет газета «Жоховурд», развивая тему. «Официальные цифры звучат сухо, но за ними стоит государство, погрязшее в цикле займов. Сопоставив данные Государственного комитета статистики и аналитические сведения Фонда «Луйс», мы выяснили, что:

государственный долг увеличился на 14,3% в сравнении с июлем 2024 года, достигнув отметки примерно в 14,1 млрд. долларов;

долг кабмина растет более быстрыми темпами – на 14,8%, составив уже 13,6 млрд долларов;

внутренний долг (в драмах) вырос на 16,2%, а внешний долг – на 11,9%.

Это не просто цифры, это обязательства, возложенные на поколения. Для власти это не новость, но и не проблема: пока им дают деньги, они занимаются бесконечным управленческим делом – без содержания, без программы, без расчета и без прогнозов. Попросту говоря, исходя из политических капризов. А мы, граждане, не только не видим существенных результатов развития, но и становимся теми, кто расплачивается по долгам...», - отмечает издание.

