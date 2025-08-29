 Xiaomi запускает Redmi 15C: изящный дизайн, впечатляющий дисплей и мощность на каждый день - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

First News Media13:25 - Сегодня
Xiaomi запускает Redmi 15C: изящный дизайн, впечатляющий дисплей и мощность на каждый день - ФОТО

Компания Xiaomi представила Redmi 15C, который сочетает в себе утончённый дизайн и большой 6,9-дюймовый иммерсивный дисплей, обеспечивающий более комфортный просмотр контента каждый день.

Благодаря ёмкому аккумулятору и быстрой зарядке¹, Redmi 15C создан, чтобы обеспечивать надёжную работу в течение всего дня.

Redmi 15C имеет тонкий корпус² с 3D-задней панелью с четырьмя изогнутыми гранями, которая удобно и сбалансированно лежит в руке. Завершающим штрихом выступает элегантный декоративный элемент в виде «плавающего кратера». Смартфон представлен в четырёх цветах: Черный, Зеленый, Темно-синий и Оранжевый³. При этом Темно-синий и Оранжевый вдохновлены приливами океана и солнечным светом в разное время дня и реализованы с помощью технологии двухцветных магнитных чернил.

На фронтальной панели установлен просторный 6,9-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления до 120 Гц AdaptiveSync⁴, обеспечивающий плавную и отзывчивую картинку. AI-камера 50 Мп с двумя модулями позволяет делать чёткие, детализированные снимки в различных условиях освещённости. Несмотря на тонкий корпус², Redmi 15C оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч⁵, которого хватает до 22 часов воспроизведения видеоили 82 часов музыки⁶. Турбозарядка 33 Вт¹ восполняет 50% заряда всего за 31 минуту⁶, а функция обратной зарядки⁷ позволяет использовать смартфон как пауэрбанк для других устройств.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G81-Ultra, поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти⁸ за счёт функции расширения памяти и до 1 ТБ дополнительного хранилища⁹ через карту microSD. Это обеспечивает плавную работу в повседневных приложениях, лёгких играх и при многозадачности. Устройство функционирует под управлением Xiaomi HyperOS 2¹º, включая такие функции, как Circle to Search with Google¹¹и интеграция Google Gemini¹², которые повышают эффективность и помогают в работе с контентом. А возможности Xiaomi Interconnectivity, такие как синхронизация звонков и общий буфер обмена¹³, упрощают переключение между смартфоном, планшетом и ПК.

Благодаря IP64-защите¹⁴ смартфон устойчив к брызгам и пыли в условиях повседневного использования. А функция увеличения громкости до 200%¹⁵ делает воспроизведение мультимедиа и оповещений более отчётливым даже в шумной обстановке.

Цена и доступность:
Redmi 15C будет доступен у официальных партнёров: Kontakt, Irshad, Baku Electronics, Soliton.
Redmi 15C доступен по цене:

• от 269 AZN за версию 4 ГБ + 128 ГБ,

• от 339 AZN за версию 8 ГБ + 256 ГБ.
Цвета: чёрный, темно-синий, оранжевый, зелёный.

