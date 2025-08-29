 Трамп сократит иностранную помощь еще на $5 млрд | 1news.az | Новости
Трамп сократит иностранную помощь еще на $5 млрд

First News Media14:35 - Сегодня
Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить иностранную помощь еще на $5 млрд.

Об этом пишет американская газета New York Post (NY Post).

По данным издания, $3,2 млрд должно было получить Агентство США по международному развитию (USAID), оставшиеся деньги предназначались для других фондов Госдепартамента.

Газета утверждает, что $24,6 млн хотели направить на борьбу с изменением климата в Гондурасе, $3,9 млн - на продвижение идеологии ЛГБТ в странах бывшей Югославии, $2,7 млн - на работу Южноафриканского фонда содействия демократии, на сайтах которого выходили статьи, разжигающие ненависть по признаку расы.

Кроме того, в бюджет США вернут $838 млн, выделенных на поддержку миротворческих миссий ООН в Центрально-Африканской Республике и Демократической Республике Конго. Подпавшие под сокращение расходы на миротворческую деятельность включали $11 млн на покупку бронетранспортеров для миротворцев из Уругвая. Еще $4 млн и $3 млн хотели потратить на создание учебного центра в Замбии и казармы для размещения миротворцев из Казахстана.

