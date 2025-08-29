Секретарь Совбеза Армении едет в Тегеран, запланированы рабочие встречи

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 29 августа посетит Тегеран по приглашению своего иранского коллеги Али Лариджани, сообщили в пресс-службе армянского Совбеза.

В ходе визита запланирован ряд рабочих встреч с иранскими должностными лицами, передают армянские СМИ.

Григорян и Лариджани 16 августа провели телефонный разговор, обсудив текущий этап развития двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

Напомним, в Иреване ранее побывал с официальным визитом президент Ирана Масуд Пезешкиан.