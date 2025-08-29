Глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Йемену

Премьер-министр правительства Йемена, созданного хуситами, Ахмед Галеб ар-Рахави был убит в результате израильского авиаудара по Сане, сообщает Yemen Monitor со ссылкой на источники.

По словам собеседников, удар был нанесен во время встречи чиновников правительства, собравшихся, чтобы послушать выступление лидера шиитского движения «Ансар Аллах». В результате атаки погибли несколько человек, в том числе премьер. Его смерть подтверждает издание Erem News из ОАЭ со ссылкой на источники в Сане.

По данным израильского Channel 12, были убиты также министр обороны Мухаммед Насер аль-Атыфи и начальник штаба хуситов в Сане Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари. По всей столице было зафиксировано более десяти авиаударов, целью которых стала встреча высокопоставленных чиновников, наблюдавших за выступлением лидера хуситов Абдулы Малика аль-Хуси.

Reuters со ссылкой на военные источники в Йемене сообщает, что атака произошла в районе президентского комплекса, на территории которого находились оперативный штаб и склад ракет «связанных с Ираном боевиков». При этом источник в Министерстве обороны хуситов отрицает, что был атакован кто-либо из членов движения. Он заявил, что Израиль нападает на «гражданские объекты и йеменцев из-за их позиций в поддержку Газы».

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила удары в Йемене, но не сообщила о целях атаки.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац перед этим одобрили наступление на Йемен, передает Channel 12. По данным израильского источника, убийства высокопоставленных чиновников в Йемене были запланированы еще в начале недели в рамках предыдущей волны атак, но осуществлены только сейчас. Операция получила название «Капля удачи».

