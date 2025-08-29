Консул Армении в Австрии задержана по подозрению в «шпионаже» в пользу Азербайджана

Консула Армении в Австрии Ашхен Алексанян заподозрили в «шпионаже» в пользу Азербайджана, пишет газета «Грапарак», на которую ссылается Sputnik Армения.

Отмечается, что Алексанян была задержана пару месяцев назад в иреванском аэропорту «Звартноц», но власти решили не предавать это дело огласке во избежание скандала.

Согласно изданию, у консула обнаружили некие документы, вызвавшие подозрения. Вслед за задержанием Служба нацбезопасности провела масштабные обыски в здании МИД.

«Перед назначением дипломата СНБ проверяет его пройденный путь, подозрительные связи и т.д. Назначение утверждается только после тщательной проверки. Теперь же получается, что либо в СНБ допустили ошибку, либо назначающие закрыли глаза на какие-то обстоятельства», – говорится в публикации.

По данным издания, информация об Ашхен Алексанян, даже о ее назначении удалена из всех открытых источников.