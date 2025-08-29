Турция объявила о победе Баку

Подписанная в Вашингтоне 8 августа декларация по Зангезурскому коридору (транспортный маршрут TRIPP – «Маршрут Трампа для международного мира и процветания») означает принципиальное признание основных требований азербайджанской стороны.

Об этом в интервью TGRT заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, документы между Арменией и Азербайджаном создают «прекрасную картину для мира в регионе».

«С первого дня событий, с момента, когда американцы приехали и начали разговаривать с нашими азербайджанскими братьями, этот вопрос решался в координации с нами», — подчеркнул турецкий министр.

Фидан отметил, что после декларации по Зангезурскому коридору конкретный формат пока не определен — это принято как концепция, которую стороны будут обсуждать между собой в ходе переговоров.

Источник: TRT Global