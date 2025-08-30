Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 26%

Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ в январе-июле 2025 года составил $4,6 млрд, что на 25,9 % больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, экспорт вырос на 10,6% – до $1,04 млрд, импорт – на 31,2 %, до $3,57 млрд.

Доля стран СНГ в общем экспорте Азербайджана составила 6,8%, в импорте – 26, %.

С Россией товарооборот достиг $3,07 млрд, увеличившись на 19,3%. Экспорт вырос на 9,9% – до $721,2 млн, импорт – на 22,5 %, до $2,35 млрд.

Торговый оборот с Беларусью составил $239,1 млн. При этом экспорт вырос на 77,4 % – до $45,1 млн, а импорт снизился на 12,9 %, до $194 млн.

С Казахстаном товарооборот достиг $517,2 млн, увеличившись в 3,8 раза. Экспорт составил $60 млн (рост на 53,3 %), импорт – $457,2 млн (рост в 4,7 раза).

Торговый оборот снизился с Туркменистаном на 41 % и составил $154 млн. Экспорт упал на 29,5% – до $37,2 млн, импорт – на 44%, до $116,8 млн.

С Узбекистаном товарооборот составил $268,9 млн, увеличившись в 1,2 раза. Экспорт вырос почти вдвое – до $35,4 млн, импорт – в 2,3 раза, до $233,5 млн.