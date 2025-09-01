Руководитель делегации в ПА ОБСЕ: Закрытие Минского процесса - очередной дипломатический успех Президента Ильхама Алиева

Сегодня исторический день на пути к установлению справедливости и прочного мира в регионе. Под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанская дипломатия добилась очередного успеха.

В соответствии с совместным обращением, подписанным министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне с участием Президента США, Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии с 1 сентября деятельности Минского процесса ОБСЕ, Личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому на Минской конференции ОБСЕ, и Группы планирования на высоком уровне, и отменил все предыдущие решения и документы, принятые на основе решения ОБСЕ 1992 года о созыве Минской конференции. В результате бывший армяно-азербайджанский конфликт был полностью исключен из повестки дня ОБСЕ.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Гая Мамедов.

Приветствуя это решение и подчеркнув, что оно знаменательно по многим причинам, депутат сказал: «Тот факт, что прошлый конфликт был урегулирован в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана подтверждается данным решением, принятым на международном уровне - международной организацией, которая изначально была призвана урегулировать его мирным путем.

Прекращение Минского процесса также указывает на конец неудачного дипломатического подхода, который пытался обойти международное право».

Г. Мамедов считает, что это решение приближает Азербайджан и Армению к прочному миру, а также способствует безопасности и сотрудничеству в Европе.