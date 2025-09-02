Цкаев – в десятке ведущих дзюдоистов вне зависимости от категорий

Зелим Цкаев (81 кг) на данный момент обладатает наиболее высоким рейтингом среди азербайджанских дзюдоистов.

В табели о рангах он находится на десятом месте среди спортсменов с самыми высоким показателем вне зависимости от категорий. На счету бронзового медалиста чемпионата мира и Европы 5013 очков.

14-ю строчку в этом списке занимает Эльджан Гаджиев (90 кг). В активе бронзового медалиста ЧМ, серебряного призера Универсиады и победителя «Большого шлема» в Душанбе 3651 балл.

На 16-й позиции в данной таблице находится олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг), который с начала года завоевал европейское серебро и стал третьим на чемпионате мира. У него 4416 очков.