В Ханкенди на месте снесенного «МИДа» сепаратистов появится современный центр управления архитектурой - ФОТО

На месте снесенного в Ханкенди здания «Министерства иностранных дел» самопровозглашенного режима будет построено выполненное в современном архитектурном стиле новое трехэтажное административное здание для Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете градостроительства и архитектуры.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Госкомитет.

Архитектурно-концептуальное решение и технические параметры нового административного здания разработаны в соответствии со стратегическими приоритетами развития Карабаха.

Новое здание Карабахского регионального главного управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана в Ханкенди будет трехэтажным.

По информации ведомства, здание общей площадью около 2000 кв. метров планируется сдать в эксплуатацию в начале 2027 года. Объект будет построен в современном архитектурном стиле с использованием устойчивых строительных материалов.

В рамках проекта будут созданы современные условия для эффективной деятельности сотрудников Управления.

Здание будет иметь просторные комнаты с современным техническим оборудованием, в нем будут созданы условия для приема граждан и проведения совещаний.

Это здание, строительство которого станет продолжением программы «Великое возвращение», реализуемой в условиях полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджанской Республики, послужит укреплению государственного управления в Карабахе и займет достойное место в истории как ценный символ, выражающий непоколебимую волю нашего народа и мощь нашего государства.