Где купить школьную форму в Азербайджане? - СПИСОК АДРЕСОВ
С целью упрощения приобретения единой школьной формы, применяемой в общеобразовательных учреждениях, и обеспечения её доступности для родителей, Государственное агентство дошкольного и общего образования опубликовало адреса торговых точек по всей стране.
«Граждане могут обращаться в указанные, а также в любые другие действующие торговые точки в городах и районах страны», - отмечается в сообщении пресс-службы Госагентства.
В Госагентстве подчеркивают, что выбор торговой точки для приобретения школьной формы осуществляется свободно: «Направление родителей в какую-либо конкретную точку продажи недопустимо. По этому вопросу соответствующие указания даны местным подразделениям Агентства и подчинённым учреждениям. В случае возникновения любых вопросов или обращений, связанных с школьной формой, родители могут обращаться в колл-центр Агентства и его местных подразделений»
Отметим, что в 2022 году Педагогический совет каждого общеобразовательного учреждения принял соответствующее решение о применении одного из четырёх видов школьной формы. Родители, особенно те, чьи дети идут в первый класс, могут получить подробную информацию об этом в колл-центре Агентства и его местных подразделений, а также в школе, где будут обучаться их дети.
Родители могут получить информацию о торговых точках, где продаётся школьная форма, по ссылке, а также ознакомившись со списком адресов ниже.
