Продолжается суд над Рубеном Варданяном

2 сентября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим лицам и правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Правопреемник потерпевшего Аяза Назарова - его мать Сима Танрывердиева, отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, сказала, что ее сын погиб в Кяльбаджаре в результате вражеской провокации.

Правопреемник потерпевшего Гариба Гасымова - его отец Шахбаз Гасымов в своих показаниях отметил, что его сын погиб в Ходжавенде в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Равана Джафарова - Мухаммедали Джафаров, отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, сказал в своих показаниях, что его сын погиб в Ходжавенде в результате огня, открытого противником.

Потерпевший Мирза Агаев в своих показаниях сообщил, что был ранен в Ходжавенде в результате обстрела противника.

Другой потерпевший Закир Мирзоев в своих показаниях отметил, что получил ранение в направлении Гырмызы Базар в Ходжавенде в результате взрыва ручной гранаты, брошенной остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Асим Мусаев отметил, что при выпасе скота на пастбище Сёюдлю в Кяльбаджаре противником было выпущено более 30 артиллерийских снарядов, в результате чего он и находившиеся рядом люди получили ранения, а более 350 животных погибли.

Потерпевший Атамалы Меликов в своем показании заявил, что подвергся артиллерийскому обстрелу противника на территории Ханкенди, получил ранения в живот и спину. В связи с полученными ранениями ему было проведено 6 операций.

Потерпевший Намиг Гашимов отметил, что, несмотря на опознавательные знаки на машине скорой медицинской помощи, в которой он находился, она была подвергнута обстрелу остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в агдамском направлении, в результате чего он и еще 5 человек получили ранения.

Отвечая на вопрос начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший Мадат Сабирзаде в своем показании сказал, что в результате обстрела во время провокации противника в Ходжалы он получил ранение, а 5 человек, находившихся с ним, погибли.

Потерпевший Тахрун Аскеров в своем показании подчеркнул, что получил черепно-мозговую травму в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в агдеринском направлении.

Туран Балашзаде в своем показании заявил, что его брат Роял Балашзаде был ранен противником из снайперской винтовки в направлении Кяльбаджарского района, в результате чего он скончался.

В ответ на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой потерпевший Садиг Мамедали сказал, что получил ранение в ногу в результате артиллерийского обстрела, произведенного врагом в кяльбаджарском направлении.

Потерпевший Азиз Азизов в своем показании отметил, что получил черепно-мозговую травму в результате минометного обстрела, произведенного остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Ходжавенде.

Потерпевший Бахлул Агаев подчеркнул, что в результате огня, произведенного врагом в Ходжавенде, он получил ранение в левую руку, а один человек погиб.

Фуад Гурбанлы заявил, что в результате вражеского обстрела он был ранен в агдеринском направлении, ему ампутировали правую ногу ниже колена, Хаял Масимов и Нурлан Рафизаде отметили, что были ранены в результате минометного обстрела.

Потерпевший Урфан Мамедов в своем показании сказал, что в результате артиллерийского обстрела, произведенного врагом в Ходжавенде, он получил множественные осколочные ранения и черепно-мозговую травму, трое его товарищей - погибли.

Парвин Аллахвердиев отметил, что получил ранение в руку в результате снайперского обстрела, произведенного противником в Ходжавенде, Эльсевер Ахундов довел до внимания, что получил ранение в руку, ногу, черепно-мозговую травму в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником в Агдере.

Пострадавший Немат Багиров сообщил, что в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником по территории Дашкесанского района, погибли Хаял Сулейманов и Джавидан Бадалов, а сам он получил ранения.

В своих показаниях Гасан Махияддинли сообщил, что был ранен в результате обстрела противником автомобиля, в котором он находился, на территории села Джанъятаг Агдеринского района.

Радим Гараханов сообщил, что получил травмы в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории Агдамского района.

Отвечая на вопросы старшего помощника Генерального прокурора Вюсала Алиева, пострадавший Гаджи Багиров сообщил, что в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником по территории Агдеринского района, он, Насими Гаджиев и Вюсал Ибрагимов получили ранения.

Турал Азимов и Мухаммед Багиев сообщили, что получили ранения в Агдамском районе в результате обстрела со стороны противника, а Хазрат Исмаилов был ранен в Агдере.

Пострадавший Гошгар Шербетов в своих показаниях отметил, что получил травмы в результате попадания снаряда по имевшему опознавательные знаки автомобилю скорой медицинской помощи во время эвакуации лиц, раненных в Ходжавендском районе при обстреле со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований.

Другие пострадавшие - Нурали Шихалиев, Расиф Магеррамов, Мазахир Алиев, Амин Мамедов, Джавид Ширванов, Муслим Алиев, Шахин Сафаров, Умид Ибрагимли, Шахрияр Искендеров, Эльданиз Дадашев, Амрах Гасанов, Вюсал Аббаслы, Ширин Гашимов, Кянан Софиев, Амир Набиев, Джамаледдин Микаиллы и Кянан Мустафаев в своих показаниях сообщили, что получили ранения в результате провокации со стороны противника.

Затем были обнародованы показания пострадавшего Амида Гулиева. Сообщалось, что в результате обстрела, открытого противником из лесистой местности в селе Фаррух Ходжалинского района, он получил огнестрельные ранения обеих ног ниже колена.

Затем на судебном заседании были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении пострадавших.

Очередное заседание суда назначено на 9 сентября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.