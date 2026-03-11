Ракетный удар был нанесен по армянскому кварталу Тегерана - ВИДЕО

Ракетный удар нанесен по армянскому кварталу Тегерана, сообщило посольство Ирана в Армении.

Американо-израильскому удару подверглось жилое здание в старом армянском квартале Маджидие. По последним данным, погибших в результате удара нет, однако некоторые жители оказались заблокированы под завалами. Есть неподтвержденная информация о ранении ребенка.

Посольство сообщает, что Маджидие – один из старых армянских кварталов иранской столицы. Он известен своей активной жизнью и инфраструктурой, в его формировании и развитии значительную роль сыграли иранские армяне.

Источник: Sputnik Армения