Ракетный удар был нанесен по армянскому кварталу Тегерана - ВИДЕО
Ракетный удар нанесен по армянскому кварталу Тегерана, сообщило посольство Ирана в Армении.
Американо-израильскому удару подверглось жилое здание в старом армянском квартале Маджидие. По последним данным, погибших в результате удара нет, однако некоторые жители оказались заблокированы под завалами. Есть неподтвержденная информация о ранении ребенка.
Посольство сообщает, что Маджидие – один из старых армянских кварталов иранской столицы. Он известен своей активной жизнью и инфраструктурой, в его формировании и развитии значительную роль сыграли иранские армяне.
Источник: Sputnik Армения
