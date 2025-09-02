Комиссия ММ: В России развернута масштабная информационная кампания против Азербайджана

Комиссия Милли Меджлиса Азербайджана по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам опубликовала заявление в связи с массовой информационной кампанией против страны, запущенной с территории России после интервью Президента Ильхама Алиева саудовскому телеканалу «Аль-Арабийя».

В заявлении говорится:

«После публикации интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева 27 августа, в котором он ответил на вопросы о транспортном коридоре Зангезур, с территории Российской Федерации сразу же стартовала масштабная информационная кампания против нашей страны.

Мониторинг показал, что ответ Президента, основанный на исторических фактах, был вырван из контекста, искажен или представлен в ложной форме для российской аудитории.

Кампания проводилась через телевизионные каналы, новостные сайты, социальные сети, а также отдельных радикально настроенных лиц, имеющих влияние на общественное мнение. Отмечается использование запрещенных или ограниченных в России платформ, таких как Facebook, Instagram и X, а также аккаунтов и ботов, созданных от имени граждан других стран.

Особое внимание уделялось целевой рекламе в азербайджанском сегменте социальных сетей с размещением сообщений, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Следует подчеркнуть, что такие кампании не оказывают никакого влияния на общественное мнение внутри страны. Их цель - разжигать антиазербайджанские настроения внутри России и провоцировать необоснованную вражду с соседними государствами. Корни «русофобии», вызывающей беспокойство в Москве, следует искать в деятельности «Z»-блогеров.

Комиссия совместно с соответствующими государственными органами внимательно отслеживает подобные недружественные действия и продолжает принимать меры для их пресечения».