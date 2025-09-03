Украина отклонила предложение Путина о встрече в Москве

МИД Украины отклонил предложение Путина о встрече в Москве.

Oб этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«На данный момент как минимум семь стран выразили готовность принять у себя такую встречу. Это Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьёзные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любое время», — написал Сибига в соцсети.

Отметим, что сегодня Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву.