Общество

Начался суд над экс-сотрудником посольства США, обвиняемым в мошенничестве на полмиллиона манатов

First News Media10:52 - Сегодня
Начался суд над экс-сотрудником посольства США, обвиняемым в мошенничестве на полмиллиона манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника хозяйственного отдела посольства США в Азербайджане Рафига Гёюшова.

Как сообщает Report, в ходе судебного заседания под председательством судьи Анара Садыгова были уточнены анкетные данные подсудимого.

Адвокат Рафика Гёюшова заявил, что посольство США не выдвигает претензий к его подзащитному.

"Они говорят, что не предъявляют жалоб в отношении Рафика Гёюшова, однако отмечают: если он виновен, то должен быть наказан. В связи с этим я прошу вернуть уголовное дело на дополнительное расследование", - сказал адвокат.

Суд не удовлетворил ходатайство адвоката.

Уголовное дело передано в суд для пересмотра. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 17 сентября.

Отметим, что Рафиг Гёюшов, проработавший в посольстве около 20 лет, обвиняется в мошенничестве на сумму более полумиллиона манатов.

Уголовное дело расследовалось Главным управлением по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел.

Согласно материалам следствия, одна из преступных схем Гёюшова была связана с присвоением средств, выделяемых на временное размещение прибывающих из-за рубежа послов и других сотрудников. Например, в случаях, когда для гостя снималась квартира за 200 манатов в сутки, обвиняемый указывал в документах сумму в 400 манатов. В результате этих и подобных махинаций было незаконно присвоено более полумиллиона манатов.

По итогам предварительного расследования Рафигу Гёюшову предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения до суда избран полицейский надзор.

Посольство США признано потерпевшей стороной.

Гёюшов не возместил причиненный ущерб. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 14 лет.

