Фархад Мамедов ШОС-овское послевкусие…

First News Media23:00 - 03 / 09 / 2025
Фархад Мамедов ШОС-овское послевкусие…

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Завершился саммит ШОС и парад в честь 80-летия победы Китая… В течение нескольких дней Китай стал основным генератором новостей. Председатель Си продемонстрировал максимальную мощь Китая как политическую - количеством глав государств, присутствующих на мероприятиях, так и военную – всевозможные ракеты и военные технологии. На параде даже голуби летали слаженно и сохраняли стройный ряд…

Одним словом, праздник получился!

Перейдем к послевкусию…

Глобально –председатель Си показал, что Пекин - это грозная сила, обладающая всеми критериями геополитического центра силы. Фотография лидеров Китая, Индии и России, а также группа лидеров государств после парада облетела все информационные агентства.

Как не странно это будет звучать, но США при Байдене, а сейчас и при Трампе, сделали все от себя возможное, чтобы эти фотографии состоялись, особенно фото Си, Моди и Путина. Как только началось вторжение России в Украину администрация Байдена актуализировала тему Тайваня, послав на остров Ненси Пелоси и, тем самым подтолкнула Пекин к еще большей поддержке России. Сейчас же администрация Трампа своими действиями в отношении Индии сподвигла премьера Моди продемонстрировать ситуативную близость с Китаем и Россией… В итоге, имеем нынешний расклад…

Кстати интересен твит Трампа о заговоре Си, Путина и Кима. Есть такая версия, что Путин на Аляске пригрозил передать Орешник Северной Корее, если не получится договориться в двустороннем формате…

Кстати, такая ситуация в международных отношениях будет еще долго и к этому следует привыкнуть. Международная система может обрести какие-то устойчивые контуры в случае победы одной коалиции над другой, и победившая коалиция установит свои правила. Как это было после 1945 года… а пока, что это и есть реальность, с которой надо жить и находить свое место…

Региональный контекст…

Это как раз про место… Азербайджан в основном завершает свое позиционирование в отношениях с геополитическим центрами… Это позиционирование не будет устойчивым, так как институты нигде не работают, а будет в ручном режиме определяться в зависимости от ситуации и национальными интересами…

Азербайджан и Армения не стали членами ШОС, что было условием во взаимоотношениях с Китаем. Баку и Иреван намеревались вступить в ШОС для установления стратегического партнерства с Китаем. Однако не сложилось. В итоге, не став членами ШОС, обе страны стали стратегическими партнерами Китая. Как будут наполнять содержанием стратегическое партнерство с Китаем зависит от самих стран…

Блокирование Индией членства Азербайджана и Пакистана членства Армении не стало поводом для ухудшения отношений.

Единственная шероховатость в армяно-азербайджанском периметре возникла из-за терминологии по Зангезурскому коридору – дороге Трамп. Как же без этого… Но это более эмоциональное, чем содержательное…

Контакт есть, но не более…

Ну и про встречу, или вернее отсутствие встречи Президента Азербайджана и президента России. Произошел контакт, лидеры поздоровались… Наряду с этим помощник президента России отметил, что контактировали делегации.

Президент Путин также вспомнил фундаментальные интересы…

Посмотрим на дальнейшие шаги России после возвращения из Пекина. Если антиАзербайджанская вакханалия в СМИ России и провокации будут продолжаться, то значит, что Кремль не изменил своих подходов. Если же радикальная риторика и действия прекратятся, то это создаст условия для дальнейших контактов с целью урегулирования отдельный кластеров кризиса во взаимоотношениях. Как минимум несколько депутатов ГД уже высказались, что верят в улучшение взаимоотношений. Будем наблюдать…

