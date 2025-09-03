Иранские депутаты призвали МИД отказаться от участия в ДНЯО

Группа из 60 депутатов парламента Ирана обратилась к министру иностранных дел Аббасу Арагчи с призывом начать процесс выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает Nour News.

Законодатели объяснили инициативу «недружественными действиями» стран «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции, которые активировали механизм восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Ирана.

Призыв был озвучен на открытом заседании Ассамблеи Исламского консультативного совета, где депутаты также выразили недовольство участием Ирана в переговорах по инициативе США и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).