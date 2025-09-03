Макрон: Подготовка гарантий безопасности Украины завершена

Европа завершила подготовку гарантий безопасности для Украины.

Oб этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Эта работа по подготовке завершилась", - подчеркнул глава государства.

По его словам, обязательства, которые европейские лидеры взяли на себя в Вашингтоне были подготовлены, задокументированы и подтверждены сегодня во второй половине дня на уровне министров обороны в режиме строгой конфиденциальности.

Европа, по словам Макрона, готова предоставить Украине гарантии безопасности сразу после вступления в силу мирного соглашения по решению российско-украинского конфликта.