Общество

Обнародовано количество кибератак на госструктуры за прошлый месяц

13:25 - Сегодня
Обнародовано количество кибератак на госструктуры за прошлый месяц

С января по август текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) выявила 612 индикаторов кибератак (IOC) на государственные учреждения.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в службе, это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего числа киберугроз 211 выявлены в ходе внутренних расследований, а 401 — в результате анализа, проведенного на основе поступившей от госучреждений информации – все они были заблокированы.

Только в августе зафиксировано 39 кибератак, что на 25% меньше, чем годом ранее.

По информации ГСССИБ, в 2024 году на государственные учреждения в целом было совершено 1070 кибератак.

Из них 550 выявлены и заблокированы благодаря внутреннему расследованию, а 520 — в результате анализа, проведенного на основе поступившей от госучреждений информации.

