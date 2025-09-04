 Признание обвиняемого на предварительном следствии: Грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Признание обвиняемого на предварительном следствии: Грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года

First News Media14:48 - Сегодня
Признание обвиняемого на предварительном следствии: Грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года

4 сентября в ходе судебного разбирательства в Бакинском военном суде были оглашены показания обвиняемого Мадата Бабаяна, данные им предварительному следствию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, часть показаний касалась Ходжалинского геноцида, произошедшего в феврале 1992 года, и последовавших событий.

М.Бабаян в своих показаниях предварительному следствию отметил, что 24 февраля Аркадий Ширинян, выступая перед 3-й ротой, заявил, что на следующий день, то есть 25 февраля 1992 года, около полуночи они нападут и устроят резню мирного азербайджанского населения Ходжалы. По приказу командира Аркадия Шириняна началась подготовка к этому.

Перед началом штурма город Ходжалы подвергся непрекращающемуся обстрелу с расположенных в высокогорной местности в направлении Ханкенди позиций, где были установлены артиллерия и реактивные системы залпового огня. После продолжавшегося около 30-40 минут обстрела из артиллерии, минометов и систем БM-21 «Град» боевики в ночь с 25 на 26 февраля около полуночи вошли в город Ходжалы. Войдя в город, они открыли огонь по мирным жителям Ходжалы с использованием автоматического оружия, пулеметов и гранатометов, а также стали поджигать их дома. Некоторые жители босиком и с грудными детьми на руках бросились бежать через реку Гаргар близ города Ходжалы в сторону близлежащих гор и села Шелли Агдамского района. Бежавших расстреливали другие армянские вооруженные формирования, которые именно с этой целью выжидали на заранее установленных постах вокруг города. Дома в городе Ходжалы были разграблены и сожжены, жителей подвергали многочисленным пыткам, давили танками и боевыми машинами, женщин насиловали. М.Бабаян также по приказу стрелял автоматной очередью по всем, независимо от пола и возраста. Аркадий Ширинян и другие командиры приказали учинить там особые зверства. Поскольку город Ходжалы долгое время находился в осаде, жители не могли покинуть его, и во время атаки спастись удалось лишь немногим.

Обвиняемый заявил, что грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Поделиться:
120

Актуально

Общество

Какой будет погода в Азербайджане 5 сентября?

В мире

Информация о задержании главы МИД Казахстана оказалась фейком - ОБНОВЛЕНО

Общество

Обнародовано количество кибератак на госструктуры за прошлый месяц

Xроника

Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

Политика

Признание обвиняемого на предварительном следствии: Грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года

Оверчук назвал соглашение между Баку и Иреваном вкладом в укрепление мира

Оверчук: РФ надеется, что задержанные в Азербайджане граждане скоро вернутся

Оверчук: Представители России и Азербайджана общались на полях самита ШОС

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

В Ханкенди начался снос здания «МИД» самопровозглашенного режима - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

Консул Армении в Австрии задержана по подозрению в «шпионаже» в пользу Азербайджана

Названы сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

Последние новости

Россия высылает эстонского дипломата

Сегодня, 15:08

В Шамкире автомобиль вылетел с дороги и упал с моста - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:55

Признание обвиняемого на предварительном следствии: Грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года

Сегодня, 14:48

В бакинских школах полностью отменяют бумажные журналы

Сегодня, 14:22

Гусейн Гасанов лишился всего бизнеса в России

Сегодня, 14:12

«Королева кетамина» признала себя виновной по делу о смерти Мэттью Перри

Сегодня, 14:05

Информация о задержании главы МИД Казахстана оказалась фейком - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:58

Какой будет погода в Азербайджане 5 сентября?

Сегодня, 13:50

Гарвард выиграл суд против администрации Трампа

Сегодня, 13:45

В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

Сегодня, 13:37

Рютте: НАТО намерена противостоять России и после войны в Украине

Сегодня, 13:32

Обнародовано количество кибератак на госструктуры за прошлый месяц

Сегодня, 13:25

В Баку пройдет выставка «Фаиг Ахмед: Эпоха 2011–2024» - ФОТО

Сегодня, 13:20

Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

Сегодня, 13:15

Как ездить по городу в дни гонки «Формула-1»?

Сегодня, 13:10

Почему ухудшилось состояние офтальмолога Айтен Султановой? - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

В Армении пройдут очередные сборы резервистов

Сегодня, 12:40

Макрон: Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена

Сегодня, 12:32

Тётя-опекун, истязавшая племянника, арестована в Баку - ФОТО

Сегодня, 12:18

Массовый сбой в сервисах Google: пользователи не могут войти в аккаунты

Сегодня, 12:10
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05