Признание обвиняемого на предварительном следствии: Грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года

4 сентября в ходе судебного разбирательства в Бакинском военном суде были оглашены показания обвиняемого Мадата Бабаяна, данные им предварительному следствию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, часть показаний касалась Ходжалинского геноцида, произошедшего в феврале 1992 года, и последовавших событий.

М.Бабаян в своих показаниях предварительному следствию отметил, что 24 февраля Аркадий Ширинян, выступая перед 3-й ротой, заявил, что на следующий день, то есть 25 февраля 1992 года, около полуночи они нападут и устроят резню мирного азербайджанского населения Ходжалы. По приказу командира Аркадия Шириняна началась подготовка к этому.

Перед началом штурма город Ходжалы подвергся непрекращающемуся обстрелу с расположенных в высокогорной местности в направлении Ханкенди позиций, где были установлены артиллерия и реактивные системы залпового огня. После продолжавшегося около 30-40 минут обстрела из артиллерии, минометов и систем БM-21 «Град» боевики в ночь с 25 на 26 февраля около полуночи вошли в город Ходжалы. Войдя в город, они открыли огонь по мирным жителям Ходжалы с использованием автоматического оружия, пулеметов и гранатометов, а также стали поджигать их дома. Некоторые жители босиком и с грудными детьми на руках бросились бежать через реку Гаргар близ города Ходжалы в сторону близлежащих гор и села Шелли Агдамского района. Бежавших расстреливали другие армянские вооруженные формирования, которые именно с этой целью выжидали на заранее установленных постах вокруг города. Дома в городе Ходжалы были разграблены и сожжены, жителей подвергали многочисленным пыткам, давили танками и боевыми машинами, женщин насиловали. М.Бабаян также по приказу стрелял автоматной очередью по всем, независимо от пола и возраста. Аркадий Ширинян и другие командиры приказали учинить там особые зверства. Поскольку город Ходжалы долгое время находился в осаде, жители не могли покинуть его, и во время атаки спастись удалось лишь немногим.

Обвиняемый заявил, что грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.