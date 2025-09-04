В Хачмазе спасли содержавшихся в ресторане животных из Красной книги - ФОТО - ВИДЕО

В одном из ресторанов Хачмазского района Азербайджана был зафиксирован факт незаконного содержания редких диких животных.

Как сообщили в общественном объединении IDEA, проверка проводилась совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов страны.

Во время рейда в ресторане "Чянлибель", расположенном в селе Мюшкур, были выявлены и изъяты животные, занесённые в Красную книгу: один фламинго, два лебедя-кликуна и три шиншиллы.

Сотрудники Бакинского зоопарка, принявшие на попечение птиц, отметили, что им были обрезаны крылья, чтобы помешать естественной миграции. В настоящее время животные проходят медицинское обследование и реабилитацию в условиях ветеринарной клиники.

Организация IDEA обращается к гражданам с просьбой сообщать о подобных нарушениях на горячую линию 1113 или через официальные страницы объединения в социальных сетях.