Университет AДA вошел в число ведущих университетов-участников ICPC

Университет AДA вошел в число ведущих университетов-участников Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал президент Фонда ICPC Билл Паучер на пресс-конференции, посвященной Мировому финалу ICPC 2025.

По его словам, в итоговой рейтинг вошли 139 команд: «Однако важно помнить, что за право быть здесь боролись свыше 63 тыс. студентов из 3300 университетов 93 стран мира. Университет AДА вошел в их число. Вместе с ним этого также добились несколько других университетов Азербайджана», - подчеркнул он.

Б. Паучер также добавил, что каждый человек уникален и ценен, каждая культура неповторима и бесценна: «Баку - удивительный город с богатой историей, а технологии, поддерживающие его жизнь, впечатляют. Гостеприимство, оказанное нам, действительно восхитительно. Но есть еще более важный фактор - мы видим общество, которое растет, развивается, творит и вносит вклад в цифровую эпоху. Для нас этот опыт поистине становится преобразующим», - отметил президент фонда.