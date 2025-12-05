США хотят передать Европе большую часть обязательств в НАТО к 2027 году

США хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть оборонных обязательств в рамках НАТО, включая сферу разведки и ракетные системы.

Об этом, как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, представители Пентагона в Вашингтоне сообщили европейским дипломатам.

По словам источников, американские официальные лица подчеркнули, что если Европа не уложится в срок до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах НАТО по координации обороны. При этом данные сроки некоторые европейские чиновники сочли нереалистичными, указывает Reuters. Согласно агентству, на встрече представители военного ведомства США заявили, что Вашингтон пока не удовлетворен успехами Европы в укреплении своего оборонного потенциала.

Лидеры стран Североатлантического альянса на саммите, который прошел в июне в Гааге, с подачи США согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Страны-участницы альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов НАТО и вплоть до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса.