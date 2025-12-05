9-й люкс-автомобиль выиграла Лейла Фаталиева!

1news.az сообщает, что определён победитель очередного еженедельного розыгрыша мега-лотереи Bakcell.

Обладателем 9-го Zeekr 001 стала Лейла Фаталиева.

В рамках лотереи новые победители автомобилей определяются каждую неделю, а обладатели iPhone 17 — каждый день. В ближайшие недели будут разыграны ещё 4 автомобиля Zeekr 001, а в финальном розыгрыше долгожданный Porsche Cayenne будет вручён своим победителям.

Абоненты имеют возможность увеличить свои шансы на победу с помощью пакетов «Шанс».

Пакет «Шанс» за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES

Пакет «Шанс» за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES

В лотерее пакеты «Шанс» предоставляют абонентам право участвовать в лотерее, а также минуты для звонков внутри сети.

Подробнее: lotereya.bakcell.com

