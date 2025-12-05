В Баку огласили приговор по делу об убийстве стаканом

Завершилось судебное следствие по уголовному делу Мохсуна Абдуллаева, обвиняемого в убийстве коллеги в Баку ударом стаканом по голове.

1news.az со ссылкой на Oxu.az сообщает, что на заседании, проходившем под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльнура Нуриева, был зачитан приговор, согласно которому Мохсун Абдуллаев приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, что в ходе предыдущего процесса прокурор предложил суду приговорить обвиняемого к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что Мохсун Абдуллаев обвиняется по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Согласно обвинению, в ходе ссоры М.Абдуллаев взял со стола стакан и нанес Бахадуру Тагиеву четыре удара по голове, после чего ударил его кулаками. Бахадур Тагиев скончался от полученных травм.