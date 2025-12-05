«Ikimiz»: Премьера новой песни азербайджанского участника «Новой волны 2024» Анара Агаева – ВИДЕО

На всех электронных музыкальных платформах презентована новая песня азербайджанского участника «Новой волны 2024» Анара Агаева (3-е место на конкурсе) «Ikimiz» (Вдвоем), написанная композитором Айтен Алиевой на слова Джейхуна Мамедова.

«Музыка к этой песне пришла ко мне совершенно внезапно. Бывают моменты, когда мелодия словно сама рождается внутри - нежная, светлая, наполненная эмоцией. Я сразу почувствовала, что в ней живёт история мечты о красивой, возвышенной любви. Герой песни представляет, как они с возлюбленной могли бы вдвоем раствориться в этом мире, возвыситься над реальностью и временем, стать озёрами, горами, небом - целой вселенной друг для друга. Когда любишь по-настоящему, весь мир словно исчезает, и остаются только они - «Ikimiz», - отмечает в комментарии 1news.az композитор Айтен Алиева.

По словам композитора она верит в то, что музыка помогает человеку почувствовать глубину чувств: «Эта песня именно об этом: о состоянии, когда два сердца становятся целым миром. И мне хочется, чтобы каждый, кто её услышит, хотя бы на мгновение почувствовал этот полёт!».

Сам Анар Агаев считает, что в его новой песне, каждый найдёт свою историю, так как это прежде всего песня-метафора, а метафоры, как известно, имеют особенность обрастать новыми смыслами в умах слушателей: «Поэтому мы оставляем простор для фантазий наших слушателей. Для кого-то эта песня - это некий взгляд, обращенный в прошлое, взгляд полный разочарования от несбывшейся любви или боли разлуки».

Для певца песня «İkimiz» - прежде всего олицетворение мечты, исповедь влюбленного мужчины: «Открыв закрома своей души настежь, он сначала вкрадчиво, а затем настойчиво, словно пытаясь достучаться до своей любимой, рассказывает ей об идеальном мире, которым они станут друг для друга, если будут вдвоём. Возможно, этот мир кому-то покажется сказочным, но на то оно и искусство, чтобы хотя бы изредка говорить о чем-то возвышенном, не так ли? Именно эти ощущения полёта души и сознания, некой невесомости, которые были изначально заложены в великолепной мелодии, написанной Айтен Алиевой, и трогательных стихах, написанных Джейхуном Мамедовым, мы пытались передать и в аранжировке, сделанной талантливейшим Рамином Али. А в своем вокале, записанном под чутким и профессиональным руководством Исмаила Асадова, я попытался совместить все тот же полет, трепет и нежность чувств, буквально нашептываемых на ушко, с силой и напором, отражающих их масштаб. Думаю получилась очень достойная работа. Благодарю всех членов нашей команды!».

Феликс Вишневецкий