 Где сейчас пробки в Баку: Список улиц | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

Фаига Мамедова17:11 - Сегодня
Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

В связи с продолжающейся дождливой погодой на ряде улиц и проспектов столицы наблюдаются транспортные пробки.

Как сообщает 1news.az, об этом информировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, сотрудники дорожной полиции принимают все необходимые меры для уменьшения пробок. В случае остановки технически неисправных автомобилей или возникновения дорожно-транспортных происшествий, на место немедленно привлекаются эвакуаторы, и проводятся работы по удалению транспортных средств с проезжей части.

В настоящее время заторы наблюдаются:

На улице Юсифа Сафарова, в направлении центра;

На улице Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро «20 Января»;

На проспекте Зии Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

На трассе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

На улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

На улице 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

На улице Короглу Рагимова, от пересечения с улицей Ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

На улице Короглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иревани в направлении улицы Ак. Гасана Алиева;

На улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

На проспекте Микаила Усейнова, от Площади Флага в направлении круга «Азнефть»;

На Тбилисском проспекте, от станции метро «20 Января» в направлении центра;

На Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измира в направлении станции метро «20 Января»;

На проспекте Гейдара Алиева, на вспомогательной дороге, в направлении центра;

На проспекте Гейдара Алиева, на основной дороге, в направлении центра.


Поделиться:
244

Актуально

Мнение

Право на возвращение и восстановление культурного наследия: Баку указал Еревану ...

Общество

Пострадавшие при взрыве в столичном кафе госпитализированы в Ожоговый центр - ...

Xроника

Президент Азербайджана утвердил «Концепцию надежного партнера»

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Общество

В Баку впервые пройдет молодежный диалог D-8

Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО

Пострадавшие при взрыве в столичном кафе госпитализированы в Ожоговый центр - ФОТО - ВИДЕО

«Работа от Temu» - новая схема онлайн-мошенничества

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В поставляемой в Азербайджан из России говяжьей тушенке обнаружена свинина

Азербайджанский историк предложил демонтировать памятник Айне Султановой и воздвигнуть - Топчибашеву

Стали известны подробности смертельного пожара в Локбатане и личности жертв - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане мартовские праздники принесут 11 нерабочих дней

Последние новости

В Баку впервые пройдет молодежный диалог D-8

Сегодня, 18:55

Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:37

Пострадавшие при взрыве в столичном кафе госпитализированы в Ожоговый центр - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Министр энергетики принял участие в церемонии запуска совместного проекта SOCAR и «Узбекнефтегаза» в Ташкенте - ФОТО

Сегодня, 18:15

Netflix покупает Warner Bros. за 82,7 млрд долларов

Сегодня, 17:47

«Работа от Temu» - новая схема онлайн-мошенничества

Сегодня, 17:38

Президент Азербайджана утвердил «Концепцию надежного партнера»

Сегодня, 17:28

В Баку огласили приговор по делу об убийстве стаканом

Сегодня, 17:12

Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

Сегодня, 17:11

Находящаяся под домашним арестом Раксана объяснила своё появление в прямом эфире на ТВ - ВИДЕО

Сегодня, 17:06

«Ikimiz»: Премьера новой песни азербайджанского участника «Новой волны 2024» Анара Агаева – ВИДЕО

Сегодня, 17:03

Более 150 кг конины, расфасованной под говядину, изъяли в Барде - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

В Азербайджане до 2030 года построят 21 учреждение профобразования

Сегодня, 16:55

В Германии принят закон о новой модели военной службы

Сегодня, 16:53

«Bu gecə sultanın kim olacaq?»: Распространены кадры из-за которых фильм «Məhsəti» не прошел цензуру - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Право на возвращение и восстановление культурного наследия: Баку указал Еревану путь к добрососедству

Сегодня, 16:38

9-й люкс-автомобиль выиграла Лейла Фаталиева!

Сегодня, 16:25

Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли

Сегодня, 16:24

США хотят передать Европе большую часть обязательств в НАТО к 2027 году

Сегодня, 16:22

РФ вместе с Азербайджаном и еще семью странами призвали ОБСЕ бороться с проявлениями нацизма и ксенофобии

Сегодня, 16:08
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30