Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

В связи с продолжающейся дождливой погодой на ряде улиц и проспектов столицы наблюдаются транспортные пробки.

Как сообщает 1news.az, об этом информировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, сотрудники дорожной полиции принимают все необходимые меры для уменьшения пробок. В случае остановки технически неисправных автомобилей или возникновения дорожно-транспортных происшествий, на место немедленно привлекаются эвакуаторы, и проводятся работы по удалению транспортных средств с проезжей части.

В настоящее время заторы наблюдаются:

На улице Юсифа Сафарова, в направлении центра;

На улице Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро «20 Января»;

На проспекте Зии Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

На трассе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

На улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

На улице 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

На улице Короглу Рагимова, от пересечения с улицей Ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

На улице Короглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иревани в направлении улицы Ак. Гасана Алиева;

На улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

На проспекте Микаила Усейнова, от Площади Флага в направлении круга «Азнефть»;

На Тбилисском проспекте, от станции метро «20 Января» в направлении центра;

На Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измира в направлении станции метро «20 Января»;

На проспекте Гейдара Алиева, на вспомогательной дороге, в направлении центра;

На проспекте Гейдара Алиева, на основной дороге, в направлении центра.



