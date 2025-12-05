В Германии принят закон о новой модели военной службы

Бундестаг (парламент ФРГ) принял закон о новой модели военной службы в Германии.

Большинство членов парламента проголосовали за законопроект министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который обязывает молодежь проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет.

Осуществление набора новобранцев будет проходить на добровольной основе. В ходе поименного голосования 323 депутата проголосовали за закон. При этом 272 парламентария высказались против, один воздержался. Ожидается, что Бундесрат (палата федеральных земель) рассмотрит законопроект 19 декабря.

Инициатива Писториуса предусматривает возвращение обязательной медицинской комиссии для целых возрастных групп. С июля 2027 года ее должны будут проходить все немецкие юноши, начиная с тех, кто родился в 2008 году. Ежегодно эта процедура затронет примерно 300 тысяч молодых людей.

Еще раньше - с 2026 года - юноши, достигшие 18-летнего возраста, должны будут заполнить анкету, в которой им придется ответить на вопросы об их физической подготовке и готовности присоединиться к вооруженными силам ФРГ. Девушки тоже могут ее заполнить и сообщить о своей готовности служить в армии - но только по личному желанию, поскольку, согласно Основному закону Германии, к военной службе могут обязать исключительно мужчин.

На реформу влияют новые требования НАТО к численности личного состава на фоне возросшей угрозы со стороны России. Согласно этим требованиям, Германия к 2035 году должна быть способна в случае кризиса или войны выставить около 460 тысяч военнослужащих. Писториус планирует увеличить численность личного состава бундесвера с нынешних 183 тысяч действующих солдат и офицеров примерно до 260 тысяч и расширить резерв до 200 тысяч человек.

Если ожидаемые цели по увеличению численности бундесвера не будут достигнуты, то может быть введен так называемый «призыв по потребности». Он должен будет восполнить разрыв между потребностями вооруженных сил и фактическим числом доступных военнослужащих. Для его введения потребуется отдельное решение бундестага. В таком случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма.

Новый закон о военной службе обсуждается в Германии уже многие годы. Он предусматривает скорейшее проведение обязательной медкомиссии молодых мужчин по всей стране. Кроме того, на добровольной основе планируется привлекать новых рекрутов для существенного увеличения численности бундесвера. Если при этом плановые показатели не будут достигнуты, то может быть введена обязательная служба.

По данным министерства обороны ФРГ, в рамках нынешнего законодательства в текущем году бундесвер может ожидать около 15 тысяч новых военнослужащих. После реформы - то есть с 2026 года - их число должно увеличиваться в среднем на 3-5 тысяч ежегодно. Правительство надеется, что часть из них затем решит остаться в армии на более длительный срок. Кроме того, политики рассчитывают увеличить численность резервистов.

Между тем во многих городах Германии, в том числе Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дрездене и Мюнхене, учащиеся школ намерены в знак протеста против реформы бундесвера выйти на уличные демонстрации. К этим акциям их призвала инициатива «Школьная забастовка против воинской обязанности». «Мы не хотим стать в итоге пушечным мясом... Мы не будем молча наблюдать за тем, как нас и наших друзей посредством жребия принуждают убивать и умирать», - говорится в ее призыве, обнародованном в соцсети Instagram.

