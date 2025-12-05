 В Германии принят закон о новой модели военной службы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Германии принят закон о новой модели военной службы

First News Media16:53 - Сегодня
В Германии принят закон о новой модели военной службы

Бундестаг (парламент ФРГ) принял закон о новой модели военной службы в Германии.

Большинство членов парламента проголосовали за законопроект министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который обязывает молодежь проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет.

Осуществление набора новобранцев будет проходить на добровольной основе. В ходе поименного голосования 323 депутата проголосовали за закон. При этом 272 парламентария высказались против, один воздержался. Ожидается, что Бундесрат (палата федеральных земель) рассмотрит законопроект 19 декабря.

Инициатива Писториуса предусматривает возвращение обязательной медицинской комиссии для целых возрастных групп. С июля 2027 года ее должны будут проходить все немецкие юноши, начиная с тех, кто родился в 2008 году. Ежегодно эта процедура затронет примерно 300 тысяч молодых людей.

Еще раньше - с 2026 года - юноши, достигшие 18-летнего возраста, должны будут заполнить анкету, в которой им придется ответить на вопросы об их физической подготовке и готовности присоединиться к вооруженными силам ФРГ. Девушки тоже могут ее заполнить и сообщить о своей готовности служить в армии - но только по личному желанию, поскольку, согласно Основному закону Германии, к военной службе могут обязать исключительно мужчин.

На реформу влияют новые требования НАТО к численности личного состава на фоне возросшей угрозы со стороны России. Согласно этим требованиям, Германия к 2035 году должна быть способна в случае кризиса или войны выставить около 460 тысяч военнослужащих. Писториус планирует увеличить численность личного состава бундесвера с нынешних 183 тысяч действующих солдат и офицеров примерно до 260 тысяч и расширить резерв до 200 тысяч человек.

Если ожидаемые цели по увеличению численности бундесвера не будут достигнуты, то может быть введен так называемый «призыв по потребности». Он должен будет восполнить разрыв между потребностями вооруженных сил и фактическим числом доступных военнослужащих. Для его введения потребуется отдельное решение бундестага. В таком случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма.

Новый закон о военной службе обсуждается в Германии уже многие годы. Он предусматривает скорейшее проведение обязательной медкомиссии молодых мужчин по всей стране. Кроме того, на добровольной основе планируется привлекать новых рекрутов для существенного увеличения численности бундесвера. Если при этом плановые показатели не будут достигнуты, то может быть введена обязательная служба.

По данным министерства обороны ФРГ, в рамках нынешнего законодательства в текущем году бундесвер может ожидать около 15 тысяч новых военнослужащих. После реформы - то есть с 2026 года - их число должно увеличиваться в среднем на 3-5 тысяч ежегодно. Правительство надеется, что часть из них затем решит остаться в армии на более длительный срок. Кроме того, политики рассчитывают увеличить численность резервистов.

Между тем во многих городах Германии, в том числе Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дрездене и Мюнхене, учащиеся школ намерены в знак протеста против реформы бундесвера выйти на уличные демонстрации. К этим акциям их призвала инициатива «Школьная забастовка против воинской обязанности». «Мы не хотим стать в итоге пушечным мясом... Мы не будем молча наблюдать за тем, как нас и наших друзей посредством жребия принуждают убивать и умирать», - говорится в ее призыве, обнародованном в соцсети Instagram.

Источник: DW

Поделиться:
286

Актуально

Мнение

Право на возвращение и восстановление культурного наследия: Баку указал Еревану ...

Общество

Пострадавшие при взрыве в столичном кафе госпитализированы в Ожоговый центр - ...

Xроника

Президент Азербайджана утвердил «Концепцию надежного партнера»

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

В мире

В Германии принят закон о новой модели военной службы

США хотят передать Европе большую часть обязательств в НАТО к 2027 году

Анкара намерена отказаться от российских С-400 и закупить американские F-35 - посол США

США опасаются, что через 20 лет Европа станет неузнаваемой

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Главу азербайджанской общины Екатеринбурга подозревают в присвоении

Депутат Рады заявил, что Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем

В Майами завершились переговоры между США и Украиной - ОБНОВЛЕНО

В Черном море загорелось еще одно судно - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Баку впервые пройдет молодежный диалог D-8

Сегодня, 18:55

Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:37

Пострадавшие при взрыве в столичном кафе госпитализированы в Ожоговый центр - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Министр энергетики принял участие в церемонии запуска совместного проекта SOCAR и «Узбекнефтегаза» в Ташкенте - ФОТО

Сегодня, 18:15

Netflix покупает Warner Bros. за 82,7 млрд долларов

Сегодня, 17:47

«Работа от Temu» - новая схема онлайн-мошенничества

Сегодня, 17:38

Президент Азербайджана утвердил «Концепцию надежного партнера»

Сегодня, 17:28

В Баку огласили приговор по делу об убийстве стаканом

Сегодня, 17:12

Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

Сегодня, 17:11

Находящаяся под домашним арестом Раксана объяснила своё появление в прямом эфире на ТВ - ВИДЕО

Сегодня, 17:06

«Ikimiz»: Премьера новой песни азербайджанского участника «Новой волны 2024» Анара Агаева – ВИДЕО

Сегодня, 17:03

Более 150 кг конины, расфасованной под говядину, изъяли в Барде - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

В Азербайджане до 2030 года построят 21 учреждение профобразования

Сегодня, 16:55

В Германии принят закон о новой модели военной службы

Сегодня, 16:53

«Bu gecə sultanın kim olacaq?»: Распространены кадры из-за которых фильм «Məhsəti» не прошел цензуру - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Право на возвращение и восстановление культурного наследия: Баку указал Еревану путь к добрососедству

Сегодня, 16:38

9-й люкс-автомобиль выиграла Лейла Фаталиева!

Сегодня, 16:25

Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли

Сегодня, 16:24

США хотят передать Европе большую часть обязательств в НАТО к 2027 году

Сегодня, 16:22

РФ вместе с Азербайджаном и еще семью странами призвали ОБСЕ бороться с проявлениями нацизма и ксенофобии

Сегодня, 16:08
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30