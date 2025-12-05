«Работа от Temu» - новая схема онлайн-мошенничества

В последние дни в социальных сетях и на платформах для обмена мгновенными сообщениями, особенно через Telegram, наблюдаются случаи рассылки гражданам фальшивых предложений о работе от канала под названием «Temu 1106».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Службе электронной безопасности (СЭБ).

Отмечается, что эти сообщения, представленные под названием «Предложение работы от Temu», носят мошеннический характер.

Мошенники рассылают гражданам ложные и привлекательные предложения, такие как «онлайн-заработок на дому», «легкая работа», «высокий доход за выполнение заказов», а затем перенаправляют их по различным ссылкам, чтобы завладеть их средствами через личные данные.

СЭБ рекомендует гражданам не доверять подобным публикациям, не переходить по ссылкам в сообщениях, поступающих из подозрительных источников, а также ни при каких обстоятельствах не предоставлять банковские и другие личные данные.