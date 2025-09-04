Трамп потребовал у Европы отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с европейскими лидерами заявил, что Европа должна прекратить закупки российской нефти.

Oб этом сообщает Коммерсант со ссылкой на агентство Reuters, ссылающееся на чиновника Белого дома.

Согласно информации, Дональд Трамп в разговоре подчеркнул, что закупки Евросоюзом российской нефти принесли России "€1,1 млрд за год".

Трамп по видеоконференции подключился к европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые 4 сентября обсуждали в Елисейском дворце гарантии безопасности в будущем мирном соглашении.