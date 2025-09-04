В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева - в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.