В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева - в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.