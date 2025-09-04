Фонд ICPC выделил Университету АДА грант в размере 100 тысяч долларов США

Фонд Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) предоставил Университету АДА грант в размере 100 тыс. долларов США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал президент Фонда ICPC Билл Паучер на церемонии закрытия 49-го Мирового финала ICPC, проходившего в Баку. Грант был вручен ректору Университета АДА Хафизу Пашаеву.

Б. Паучер отметил, что Фонд ICPC предоставляет Университету АДА грант в размере 100 тыс. долларов США в целях поддержки сообщества ICPC внутри университета: «Вы можете использовать эти средства по своему усмотрению для продвижения ICPC. К примеру, грант может быть направлен на предоставление стипендий студентам, проведение специальных мероприятий, покрытие определенных расходов за отдельные годы или организацию поездок команд на соревнования в другие города и страны. Главное, чтобы средства использовались в рамках благотворительной миссии фонда - для продвижения конкурентного программирования в университетах мира».