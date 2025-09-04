 В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, один человек отравился угарным газом | 1news.az | Новости
В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, один человек отравился угарным газом

First News Media08:55 - Сегодня
В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме

В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в районе, известном как "Яшыл дяря".

По информации, возгорание произошло в частном доме общей площадью 110 квадратных метров, принадлежащем местному жителю Саибу Сафаралиеву (1981 г.р.). В результате пожара его супруга, Зафиля Сафаралиева (1987 г.р.), отравилась угарным газом.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

Отмечается, что в результате пожара часть дома пришла в непригодное состояние.

Причины происшествия выясняются.

