В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, один человек отравился угарным газом
В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме.
Как передает Report, инцидент зафиксирован в районе, известном как "Яшыл дяря".
По информации, возгорание произошло в частном доме общей площадью 110 квадратных метров, принадлежащем местному жителю Саибу Сафаралиеву (1981 г.р.). В результате пожара его супруга, Зафиля Сафаралиева (1987 г.р.), отравилась угарным газом.
Пострадавшая была доставлена в больницу.
Отмечается, что в результате пожара часть дома пришла в непригодное состояние.
Причины происшествия выясняются.
257