Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру

Президент США Дональд Трамп считает, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мира, его слова передает CBS News.

«Я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским <...> Что-то произойдет, но они пока не готовы. Но что-то [определенно] должно произойти. Мы собираемся это сделать», — сказал он.

Республиканец пообещал продолжать настаивать на мирном соглашении и охарактеризовал свою позицию как «реалистичную и оптимистичную».

По словам Трампа, закончившего, по его словам, «шесть войн», российско-украинский конфликт оказался «немного сложнее, чем некоторые другие». Президент США также напомнил о своем подходе к дипломатическим переговорам, который заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров «в одной комнате» и убедить их заключить соглашение, часто под его руководством по сделке.

Источники: РБК, ТАСС