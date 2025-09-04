МИД России заявил об осуществлении выплат в связи с крушением самолета AZAL

Распространенная в СМИ информация о невыплате страховых взносов в связи с крушением самолета AZAL не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

Было отмечено, что в связи с крушением 25 декабря 2024 года пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании “Азербайджанские авиалинии” близ города Актау в Казахстане, в ряде средств массовой информации, а также в социальной сети Telegram, распространяется ложная информация о невыплате страховых средств. Также было подчеркнуто, что азербайджанской авиакомпании выплачена страховая компенсация в размере 1,003 миллиарда рублей на полную страховую стоимость самолета:

"Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в т. ч. полностью осуществлены выплаты по 7 из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем 3 гражданам Киргизии, по 1 из 6 граждан Казахстана. осуществлены страховые выплаты пострадавшим пассажирам самолета и родственникам погибших на общую сумму 358,4 млн рублей. Работа с пострадавшими и родственниками погибших по согласованию сумм компенсаций для целей полного урегулирования продолжается".

Отметим, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer, выполнявший рейс Баку-Грозный Азербайджанских авиалиний, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, из них 5 членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек, в том числе граждане Азербайджана, России и Казахстана.